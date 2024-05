Ascoli-Cosenza, Carrera: «Abbiamo ancora due partite, daremo battaglia fino alla fine»

Il prossimo avversario del Palermo, l’Ascoli, oggi è stato sconfitto in casa dal Cosenza con un gol dell’ex rosanero Tutino. Il tecnico Massimo Carrera intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” si è espresso così:

«Risultato pesante, la squadra ha fatto un buon inizio partita. Abbiamo commesso un errore a fase difensiva, ma abbiamo anche avuto le occasioni per fare gol, più di questo non si poteva fare. Un risultato che ci condanna, ma mancano ancora due partite e siamo pronti a dare battaglia fino alla fine. Non parlo mai dell’arbitraggio, se l’arbitro ha assegnato il rigore mi fido. Problema in attacco? Sicuramente ci sono tante soluzioni da provare, lavoriamo per trovare quella migliore già da domani».