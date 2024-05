Serie B: succede di tutto in Catanzaro-Venezia. Iemmello regala la vittoria ai giallorossi sul finale. La classifica aggiornata

Interrotta al 23′ per una pioggia torrenziale mista a grandine è ripresa alle 16:15, Catanzaro-Venezia è terminata 2-2. A sbloccare la gara sono stati propri i calabresi con Pontisso al 5′; al 14′ i lagunari con Idzes hanno pareggiato i conti. Nel secondo tempo è stato lo stesso Idzes ad andare a segno per il raddoppio al 55′. Appena quattro minuti dopo Iemmello ha riportato la gara sulla parità.

Sull’ultimo minuto di recupero i giallorossi conquistano un calcio di rigore pesantissimo causato dall’autore della doppietta del Venezia, Idzes su Iemmello. Dal dischetto va Iemmello che calcia ma Joronen la para. Il Var decide di far ribattere il rigore e questa volta Iemmello non sbaglia. Termina 3-2 una gara che non si è fatta mancare nulla.

Parma 73

Como 71

Venezia 67

Cremonese 63

Catanzaro 60

Palermo 52

Brescia 47

Sampdoria 46

Sudtirol 46

Cittadella 45

Cosenza 45

Pisa 45

Modena 43

Reggiana 43

Spezia 40

Ascoli 37

Ternana 37

Bari 36

Feralpisalò 32

Lecco 26