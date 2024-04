Inaugurazione Palermo CFA, Ceferin: “Questo evento pietra miliare per il calcio in Sicilia”

Nella giornata di ieri, il club rosanero, ha inaugurato il nuovo Centro Sportivo con sede a Torretta. A complimentarsi con il club è la società è stato anche Aleksander Čeferin (Presidente UEFA) con una lettera indirizzata al club.

“Questo evento è una pietra miliare significativa per il Palermo FC, per il calcio in Sicilia e per la comunità in generale. Sono lieto di vedere come il vostro duro lavoro, la vostra dedizione e la vostra visione abbiano dato vita a questo importante progetto. Senza dubbio l’inaugurazione è un successo e una testimonianza dell’impegno del vostro club per il calcio, l’eccellenza e lo sviluppo della comunità”.