Il programma del weekend: tutte le gare del Settore Giovanile e Femminile del Palermo

Fine settimana intenso per il Settore Giovanile e Femminile del Palermo, con numerose squadre rosanero impegnate tra Serie C, campionati interregionali e tornei giovanili. Di seguito il calendario completo delle gare in programma.

Prima Squadra Femminile

Serie C Femminile – Girone C, 27ª giornata

📍 Montespaccato Femminile–Palermo Women

🗓 Domenica 11 maggio

🕒 Ore 15.30

📌 Trastevere Stadium, Roma

Primavera

Primavera 2 – Girone B, 30ª giornata

📍 Cosenza–Palermo

🗓 Sabato 10 maggio

🕒 Ore 15.00

📌 Centro Sportivo Marca, Cosenza

Under 17 Femminile

Campionato Interregionale Under 17 Femminile, 13ª giornata

📍 Frosinone–Palermo

🗓 Domenica 11 maggio

🕒 Ore 13.00

📌 Stadio Comunale, Ferentino (FR)

Under 15 Femminile

Campionato Under 15 Femminile – Seconda Fase, Girone B – 4ª giornata

📍 Sport Center Torracchio–Palermo

🗓 Venerdì 9 maggio

🕒 Ore 16.00

📌 Stadio Comunale, Caccamo (PA)

Under 12 Femminile

Campionato Pulcini 2° anno 7 vs 7 – 3ª giornata

📍 CUS Palermo–Palermo

🗓 Mercoledì 7 maggio

🕒 Ore 15.00

📌 Centro Sportivo Universitario, Palermo

Esordienti Misti (2012-2013)

Fase Primaverile – 3ª giornata

📍 Florio–Palermo

🗓 Venerdì 9 maggio

🕒 Ore 17.00

📌 Centro Sportivo Florio, Palermo