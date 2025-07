Il Palermo punta Vasilije Adzic

Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato per allestire una squadra competitiva in vista della prossima stagione di Serie B. Tra i profili sondati c’è anche quello di Vasilije Adzic, talentuoso centrocampista offensivo classe 2006 di proprietà della Juventus.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Adzic è destinato a cambiare maglia in questa sessione estiva per trovare maggiore minutaggio, dopo una stagione divisa tra l’Under 23 bianconera e qualche apparizione con la prima squadra. Oltre al Palermo, anche club di Serie A come Genoa e Sassuolo avrebbero messo gli occhi sul montenegrino, ma i rosanero sembrano intenzionati a fare sul serio.

Come sottolineato ancora da Tuttomercatoweb.com, l’ipotesi più concreta è quella di un prestito secco o con controriscatto in favore della Juventus, che non ha intenzione di perdere il controllo su un talento considerato tra i più promettenti del suo vivaio.

Il club di Viale del Fante valuta il profilo con attenzione: Adzic potrebbe rappresentare un tassello prezioso nella trequarti di mister Inzaghi, in un reparto destinato a subire profonde trasformazioni.