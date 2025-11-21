Il nuovo Da Graca: «Novara mi ha cambiato la vita. Ma il mio cuore è al Capo, mi sposerò a Palermo»

Come riporta Tuttosport, nella risalita del Novara — imbattuto da sette gare e forte di 13 punti — un ruolo centrale lo ha avuto Marco Cosimo Da Graca, 23 anni, arrivato nel gennaio scorso e oggi completamente esploso con cinque gol in questa stagione. Una conferma fortemente voluta dal ds Federico Boveri che, sottolinea ancora Tuttosport, non ha mai avuto dubbi sul suo valore.

Da Graca spiega così la sua crescita:

«A Novara mi sono ambientato subito, ho trovato il feeling giusto con la dirigenza e con la famiglia Boveri. Mi hanno fatto sentire parte del progetto. Anche i tifosi mi hanno accolto e sostenuto sempre. Devo tanto a questa piazza che trasmette passione genuina».

Una carriera che poteva fermarsi troppo presto

Il talento cresciuto nella Juventus ricorda i momenti più difficili:

«Nel mio momento migliore sono stato frenato dagli infortuni. Ma sapevo che non dovevo mollare. Dopo la Primavera della Juve, con 15 gol in 17 partite, ho avuto la fortuna di essere premiato da grandi allenatori: Pirlo mi ha fatto debuttare in Coppa Italia, Allegri in Champions League».

Come ricorda Tuttosport, Da Graca ha vissuto anche un periodo in Spagna prima di tornare alla Juventus, poi la chiamata del Novara che «mi ha cambiato la vita».

Famiglia, Palermo e il futuro

L’attaccante parla anche del suo mondo fuori dal campo:

«Il 13 novembre mio figlio Rafael ha compiuto un anno. Con la mia compagna Cristina ci sposeremo nel 2027, ovviamente a Palermo. Sono del quartiere Capo, lì mi sento a casa tra le persone che mi hanno visto crescere».

Il nuovo ruolo con Zanchetta

Da Graca ha cambiato modo di giocare, adattandosi alle esigenze della squadra:

«Sono nato prima punta, ma il mister mi ha valorizzato anche da attaccante esterno. Ho capito che posso far gol anche lì e aiutare i compagni. È un gruppo meraviglioso, giovane, ci siamo integrati bene».

Le ambizioni: «Siamo da primi quattro posti»

L’attaccante non si nasconde:

«Siamo da primi quattro posti e lo dimostreremo. Possiamo giocarcela con tutti, anche con le grandi. Prima della fine dell’andata affronteremo il Vicenza da noi e il Cittadella fuori. Col Vicenza sarà una sfida bellissima: proveremo a essere i primi a batterli».

Poi l’appello ai tifosi, rilanciato da Tuttosport:

«Invito il nostro pubblico a sostenerci: vogliamo una domenica da ricordare».