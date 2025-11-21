Repubblica Genova: “Arriva il Palermo, Entella senza paura”

Come riporta la Repubblica Genova, cresce l’attesa per Entella-Palermo, in programma domani alle 15 al “Sannazzari” di Chiavari. La squadra di Andrea Chiappella arriva all’appuntamento dopo la prestigiosa vittoria in amichevole contro il Milan, un test che ha ulteriormente rafforzato fiducia e compattezza nello spogliatoio biancoceleste.

Il leader difensivo Tiritiello, protagonista nell’esultanza fotografata da la Repubblica Genova, è pronto a guidare i compagni in una sfida che può dare continuità al buon momento. Ma a parlare alla vigilia è Ivan Marconi, ex della partita e oggi colonna della retroguardia ligure.

«Siamo consapevoli della forza dei rosanero, ma allo stesso tempo sappiamo di poterci giocare le nostre carte — afferma Marconi, intervistato da la Repubblica Genova —. Sono due piazze diverse, che vivono il calcio in modi differenti e, di conseguenza, ti offrono pressioni completamente opposte».

Il difensore sottolinea l’identità che accompagna l’Entella da più di un anno:

«Dovremo pensare a noi stessi: portare in campo la nostra voglia, la nostra spensieratezza, caratteristiche che ci accompagnano da un anno e mezzo e ci permettono di vivere ogni sfida con grande positività».

La nuova maglia per l’occasione

Per la gara contro il Palermo, segnala ancora la Repubblica Genova, l’Entella scenderà in campo con la nuova maglia “Portofino”, presentata in settimana e accolta con entusiasmo dai tifosi.

Un dettaglio simbolico che accompagna la squadra verso una partita dal profilo tecnico elevato, contro un Palermo in cerca di risposte e in piena lotta per la zona alta della classifica.