Palermo, estate di grandi concerti al Velodromo. Anello: «Abbiamo chiesto l’omologazione fino a 5mila spettatori per l’Athletic»

Come riportato da Repubblica Palermo, il Comune ha pubblicato con largo anticipo l’avviso pubblico destinato alle società che organizzano grandi eventi musicali, con l’obiettivo di programmare per tempo la stagione estiva al Velodromo. Il calendario individuato dall’amministrazione va dal 20 luglio al 29 agosto e rappresenta una finestra dedicata ai concerti nazionali e internazionali.

Secondo Repubblica Palermo, la decisione nasce dalla necessità di conciliare musica e sport: «L’amministrazione ha deciso di contingentare i concerti in questo mese per consentire al Velodromo di proseguire con la stagione sportiva del calcio e del football americano», ha dichiarato l’assessore allo Sport Alessandro Anello, sottolineando la scelta di anticipare l’iter per permettere agli organizzatori di pianificare con serenità la stagione.

L’iniziativa garantirà a Palermo un secondo impianto all’aperto dopo l’Ippodromo della Favorita, grande novità di quest’anno con una capienza di 50 mila posti e già pronto ad accogliere il tour di Jovanotti il 29 agosto. Anche il Velodromo torna così a una programmazione più strutturata: come ricordato da Repubblica Palermo, sono già fissati due appuntamenti di rilievo – Caparezza l’8 agosto e i Negramaro il 21 agosto nell’ambito del Dream Pop Fest. L’anno scorso i concerti erano stati sei, ma per l’estate alle porte gli arrivi potrebbero essere molti di più: la struttura, in passato, ha ospitato artisti come Zucchero, Vasco Rossi e Jamiroquai.

Nonostante il rilancio musicale, la giunta Lagalla ribadisce – come evidenziato da Repubblica Palermo – la vocazione sportiva del Velodromo. Da questa stagione, infatti, l’impianto dello Zen è sede delle partite casalinghe dell’Athletic Palermo, seconda squadra della città. Resta ancora chiuso al pubblico per l’assenza dell’autorizzazione definitiva sulle tribune esterne, ma la situazione è in via di risoluzione.

L’assessore Anello, intervistato da Repubblica Palermo, spiega: «Abbiamo completato i lavori e tra una decina di giorni potremo fornire tutti i documenti alla commissione di vigilanza. Abbiamo chiesto l’omologazione fino a 5mila spettatori». Un passo avanti decisivo in vista di una stagione estiva che promette di fondere sport e spettacolo.