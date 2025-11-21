Repubblica: “Rosanero, dall’Entella al Padova. Rush di fine anno che vale il futuro”

Come sottolinea Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il Palermo torna in campo dopo la sosta con l’obbligo di dare risposte immediate. Domani, alle 15.00, contro la Virtus Entella, i rosanero aprono un ciclo di sei partite che accompagnerà la squadra fino alla fine dell’anno e che delineerà, senza più alibi, il reale volto delle ambizioni rosanero.

Dal 10 ottobre — vittoria a La Spezia — il Palermo non ha più segnato punti in trasferta: da allora solo sconfitte esterne e un rendimento complessivo che, come ricorda Geraci su la Repubblica Palermo, ha fatto scattare più di un campanello d’allarme. Il ko con il Catanzaro e quello con la Juve Stabia prima della sosta hanno segnato il periodo più delicato dell’era Inzaghi, accompagnati da prestazioni insufficienti e dalla paura crescente di vedere sfumare l’obiettivo Serie A.

Nel mezzo, la vittoria per 5-0 sul Pescara e il pesante 0-3 incassato dal Monza al “Barbera”: luci e ombre che hanno prodotto appena 4 punti nelle ultime 5 gare, a fronte degli 8 conquistati dall’Entella nello stesso arco di tempo.

Una volata di Natale che dirà tutto

Secondo la Repubblica Palermo, da Chiavari inizia una corsa che vale più della classifica attuale. Nessuno scontro diretto nel percorso — Entella, Carrarese, Empoli, Sampdoria, Avellino e Padova — ma un solo obbligo: vincere, per rimettere ordine e rilanciarsi nella corsa alle prime due posizioni.

Nel frattempo, nonostante le limitazioni dell’Osservatorio, oltre mille tifosi rosanero saranno sugli spalti del “Sannazzari”: una costante della stagione.

Scelte obbligate e ritorni pesanti: la probabile formazione

Inzaghi deve rinunciare ancora a Gyasi e Gomes, entrambi infortunati, oltre a Ranocchia, squalificato. Ma ritrova Bani, che si riprenderà il suo posto nel terzetto difensivo accanto a Bereszynski e Ceccaroni.

Nella ricostruzione di Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il 3-5-2 disegnato dal tecnico prevede:

– Joronen tra i pali, pienamente recuperato;

– Pierozzi, Palumbo, Blin, Segre e Augello sulla linea mediana;

– Pohjanpalo con uno tra Brunori e Le Douaron in attacco.

Brunori, ex dell’Entella, è a soli 5 gol da Fabrizio Miccoli nella classifica marcatori all-time del Palermo. Ma Le Douaron scalpita per una maglia: la scelta finale potrebbe arrivare solo dopo la rifinitura.

Inzaghi: «Speriamo di svegliarci»

All’indomani del ko di Castellammare, Inzaghi era stato netto:

«Speriamo di svegliarci, c’è solo da chiedere scusa a tutti».

Il momento della risposta è arrivato. Il primo passo per rianimare il progetto rosanero si chiama Virtus Entella.