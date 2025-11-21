Il Secolo: “Monte ingaggi, spesa record in tre anni. I club più spendaccioni sono Sampdoria e Palermo”

Come ricostruisce Damiano Basso su Il Secolo XIX, la Sampdoria ha versato 67.727.979 euro in stipendi fissi negli ultimi tre campionati (quasi 75 milioni considerando i bonus), ritrovandosi a flirtare con la Serie C, salvo poi salvarsi, e oggi addirittura ultima dopo dodici giornate.

Il dato proviene direttamente dalla Lega Serie B, che pubblica in trasparenza il monte ingaggi di ciascun club. Un numero che ha acceso la contestazione dei tifosi verso Joseph Tey, Nathan Walker, Matteo Manfredi e Jesper Fredberg.

Il primo anno: la Samp d’oro che non decolla

Nella stagione del ritorno in B con Pirlo in panchina, evidenzia ancora Il Secolo XIX, il club blucerchiato ha speso 27.410.377 euro, il totale più alto della categoria.

Tra i giocatori più pagati c’erano:

• Fabio Borini – 1,3 milioni netti;

• Andrea Conti – 1 milione;

• Alex Ferrari – 1 milione;

• Valerio Verre – 900mila;

• Stojanovic e Vieira – 750mila;

• Sebastiano Esposito – 650mila.

Il dettaglio che riguarda il Palermo: lo stipendio di Bereszynski alla Sampdoria

Come sottolinea Damiano Basso su Il Secolo XIX, in quella stessa stagione la Sampdoria pagava anche Bartosz Bereszynski — oggi titolare nel Palermo — uno degli stipendi più elevati della rosa: 850.000 euro netti.

Un dato che conferma la portata dell’investimento blucerchiato e che oggi si riflette sul valore del giocatore anche in maglia rosanero.

La seconda stagione: tagli, ma non abbastanza

Nel 2024/25 il monte stipendi cala a 20.080.117 euro, ma gli innesti di Coda (800mila) e Tutino (circa 1 milione) mantengono alto il peso complessivo. Nonostante i tagli, la Samp rischia la retrocessione e si salva solo per il caso Brescia.

La terza stagione: 20,2 milioni per una squadra ultima in classifica

Oggi il monte ingaggi è ancora 20.237.485 euro. Le uscite incentivate (Tutino, Sekulov, La Gumina) e il tetto ai nuovi arrivi (Ferri 375mila, Henderson e Abildgaard 350mila) non modificano la sostanza: la Samp rimane il club più “caro” della categoria.

Il confronto: Palermo secondo in tre anni

Nei tre campionati considerati, evidenzia Il Secolo XIX, il Palermo è secondo dietro la Sampdoria con 62.505.788 euro di stipendi.

Una cifra importante, figlia della forza economica del City Football Group, ma accompagnata da risultati sotto le aspettative: due eliminazioni playoff e l’attuale sesto posto.

Segue lo Spezia con 54.718.096 euro, anch’esso lontano dai propri obiettivi.