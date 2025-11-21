Il Secolo: “La sorpresa Entella sfida la corazzata Palermo”

Come ricorda Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX – edizione Levante, l’Entella ha sfatato molte tradizioni negative nelle ultime stagioni, ma quella legata al Palermo resta ancora intatta. Nei due precedenti giocati a Chiavari, i rosanero hanno sempre vinto con lo stesso risultato, 2-1, lasciando ai liguri soltanto amarezze e rimpianti.

Gli incroci tra le due squadre, sottolinea ancora Marchigiani su Il Secolo XIX, sono stati pochi, anche per ragioni storiche. L’unico risultato utile per l’Entella resta il 2-2 nel ritorno dei quarti playoff di Serie C del 2021/22, quando i biancocelesti si portarono persino sullo 0-2 facendo tremare i 30mila del “Barbera”.

Da quella notte molto è cambiato. Gli “superstiti” sono pochissimi — Brunori da un lato; Marconi, Karic e Lipani dall’altro — e ora entrambe le squadre si ritrovano non solo in una categoria differente, ma anche con ambizioni opposte:

• Palermo obbligato a lottare per le zone altissime;

• Entella concentrata innanzitutto sul traguardo della salvezza, anche se Chiappella ha lasciato intendere di non voler porsi limiti.

Entella serena, Palermo ferito: climi opposti verso il calcio d’inizio

Secondo Il Secolo XIX – edizione Levante, la sfida di domani si inserisce in un contesto particolare: da una parte un Palermo reduce da varie battute d’arresto e alla ricerca di risposte immediate; dall’altra un’Entella che vive questo avvicinamento con grande serenità, consapevole del proprio percorso di crescita.

Parodi e compagni hanno proseguito ieri a Leivi la preparazione senza scossoni. L’unica assenza certa è quella di Tommaso Del Lungo, mentre per il resto Chiappella può contare sul gruppo al completo e ha già in mente la struttura della squadra da mandare in campo. La rifinitura di questa mattina dovrebbe eliminare gli ultimi piccoli dubbi.

Biglietti, attesa e pubblico: si punta a superare quota 3000

L’afflusso di tifosi sarà significativo. La vendita procede bene e, come segnala Marchigiani su Il Secolo XIX – edizione Levante, l’apporto dei sostenitori rosanero è decisivo: oltre un migliaio di tagliandi acquistati per la gradinata nord.

Il muro dei 3000 spettatori dovrebbe essere ampiamente superato, anche considerando la prosecuzione della vendita nella giornata odierna e quella di domani, con la biglietteria del “Sannazzari” aperta dalle 10:00 fino al termine del primo tempo.