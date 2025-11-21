Giornale di Sicilia: “Le Douaron scalda i motori, ma è duello con Vasic”

Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, dopo la parentesi in panchina contro la Juve Stabia, Le Douaron è di nuovo sotto attenta valutazione per un possibile rilancio dal primo minuto nella trasferta contro l’Entella. Finora il francese è stato la prima scelta lontano dal Barbera — eccezion fatta proprio per Castellammare — elemento che incide nella definizione del piano partita.

Secondo Radicini sul Giornale di Sicilia, domani potrebbe profilarsi per Le Douaron una nuova opportunità per incidere nelle dinamiche offensive. Inzaghi sta infatti considerando due soluzioni: affiancarlo a Pohjanpalo in un assetto più diretto, con Palumbo impegnato a consolidare la mediana, oppure impiegarlo come trequartista insieme al numero 5, aumentando densità e raccordo tra le linee.

La candidatura del francese, evidenzia ancora il Giornale di Sicilia, resta forte, ma non priva di insidie. La più concreta arriva da Vasic, entrato sempre di più nei pensieri di Inzaghi nelle ultime due settimane. Il tecnico è tentato dal serbo, e un suo inserimento tra i titolari non è escluso qualora la rifinitura odierna restituisse segnali convincenti.

Le Douaron: una stagione a due facce

Sul piano delle prestazioni, sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, Le Douaron ha finora portato un gol — quello al Bari — e un assist, arrivato proprio in Liguria contro lo Spezia. Dopo un avvio promettente, però, la sua parabola ha conosciuto una flessione, in linea con le difficoltà generali della squadra nelle ultime settimane.

La gara contro l’Entella potrebbe diventare per lui un crocevia: l’occasione per riproporsi con continuità e riacquistare centralità nel progetto tecnico.

Vasic cresce: personalità, letture e intensità

Capitolo Vasic. Fin qui una sola presenza da titolare — in Coppa Italia contro l’Udinese — e sei ingressi in campionato, tutti da subentrato. Ma nelle ultime uscite, ricorda il Giornale di Sicilia, il serbo ha mostrato segnali di crescita incoraggianti: maggiore lettura delle situazioni, intensità, personalità.

Con Pescara e Juve Stabia è entrato in campo con decisione, qualità che non sono passate inosservate allo staff tecnico.

L’equilibrio dell’attacco passa da loro

In questo quadro, conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la sfida di Chiavari rappresenta un banco di prova decisivo per entrambi. Inzaghi valuta ogni opzione per risvegliare la pericolosità offensiva del Palermo, e nelle sue riflessioni Le Douaron e Vasic restano l’ago della bilancia verso la scelta finale.