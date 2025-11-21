Giornale di Sicilia: “Palermo, a Chiavari in oltre mille: tifosi rosanero senza limiti”

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, non ci sono limitazioni che tengano: il Palermo sarà seguito da oltre mille tifosi nella trasferta di Chiavari, una delle più delicate del momento per la squadra di Inzaghi. La vendita dei biglietti, riservata ai residenti nella provincia di Palermo e valida solo nel settore Gradinata Nord Ospiti con Tessera del Tifoso, è andata esaurita rapidamente.

Un esodo che conferma, scrive ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, quanto la piazza continui a credere nella squadra nonostante il periodo complicato e la necessità di risposte immediate sul campo.

Un pallone rosso per dire no alla violenza sulle donne

Nel prossimo turno di Serie B, ricorda il Giornale di Sicilia, verrà utilizzato un pallone speciale: una versione rossa dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre.

Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, sottolinea l’importanza dell’iniziativa:

«Rappresenta per noi molto più di un emblema – dichiara – è un impegno concreto che ogni anno la Lega Serie B rinnova per promuovere consapevolezza, sensibilizzazione e responsabilità».

Come riporta Radicini sul Giornale di Sicilia, anche la scenografia dei campi sarà coerente con il messaggio: pannelli centrali, fasce da capitano e led bordocampo saranno personalizzati con slogan e logo «B4LOVE».

Un’iniziativa che dà un significato ancora più profondo alla giornata di campionato che attende il Palermo e la Serie B.