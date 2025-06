Il Monza guarda agli investitori: sul tavolo il fondo texano Blue Crow

Il futuro societario del Monza potrebbe presto intrecciarsi con nuovi capitali internazionali. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i fondi interessati a entrare nel club brianzolo c’è il gruppo texano Blue Crow, già proprietario di diverse realtà calcistiche nel mondo, tra cui il Leganés in Spagna, il Cancun FC in Messico, il Vyskov in Repubblica Ceca e il Elite Falcons negli Emirati Arabi.

Al momento, Fininvest — azionista di riferimento del Monza — non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma avrebbe avviato colloqui anche con altri due soggetti statunitensi, uno dei quali si avvale come figura di riferimento dell’ex dirigente della Roma, Mauro Baldissoni.

L’interesse per il Monza conferma il trend crescente degli investitori stranieri verso il calcio italiano, soprattutto in club con potenziale di crescita e radicamento territoriale. In attesa di sviluppi concreti, il dossier resta caldo e potrebbe evolversi nelle prossime settimane.