Federico Barzagli: «Il Palermo a Morgex al posto del Pisa? Non è possibile»

La realtà è che il Palermo ha già scelto Châtillon, sempre in Valle d’Aosta, come sede ufficiale per il proprio ritiro estivo. Dunque, nessuna sovrapposizione o “sorpasso” ai danni del Pisa, il cui soggiorno a Morgex resta pienamente confermato.

Il sindaco di Morgex, Federico Barzagli, ha voluto smentire con fermezza alcune voci circolate in merito a un possibile ritiro estivo del Palermo nel comune valdostano, attualmente già prenotato dal Pisa. La presa di posizione fa riferimento a un articolo pubblicato ieri dal Giornale di Sicilia, a firma di Massimiliano Radicini, in cui però non si affermava che il Palermo avrebbe svolto il ritiro a Morgex, bensì che si trattava solo di una remota ipotesi, tra le alternative valutate inizialmente.

Nessuna rivoluzione dell’ultimo minuto e nessun cambio di programma: sarà ancora il Pisa a svolgere il proprio ritiro estivo a Morgex, come previsto da tempo. A chiarirlo è il sindaco Federico Barzagli, che ha risposto in maniera netta alle indiscrezioni giunte dalla Sicilia su un possibile arrivo del Palermo nella località valdostana già prenotata dalla società nerazzurra.

«Il Palermo a Morgex al posto del Pisa? Non è possibile», ha dichiarato Barzagli, smentendo pubblicamente l’ipotesi rilanciata da un quotidiano siciliano, secondo cui il club rosanero – che già è in trattativa per portare Pippo Inzaghi sulla propria panchina – avrebbe potuto stabilire il proprio quartier generale estivo proprio a Morgex, magari in sostituzione (o addirittura in coabitazione) con la squadra toscana.

Pisa regolarmente atteso a metà luglio

Come confermato da La Nazione di Pisa, il Pisa lascerà la Toscana il 16 o 17 luglio e raggiungerà Morgex, dove resterà fino a fine mese per preparare l’inizio della nuova stagione di Serie B. Il presidente Giuseppe Corrado aveva già ufficializzato il programma, che rientra in un accordo di un anno con possibilità di rinnovo per l’estate successiva, qualora l’esperienza si rivelasse positiva.

Il sindaco Barzagli ha ribadito la soddisfazione per l’arrivo del club nerazzurro:

«Per noi è un piacere ospitare i tifosi pisani. Il turismo toscano da queste parti è ancora poco presente: abbiamo un’affluenza consistente da Lombardia e Piemonte, ma la Toscana ci conosce meno. Questa sarà anche un’occasione per farci scoprire».