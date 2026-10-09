Il Mattino: “Juve Stabia, bufera senza fine: insulti razzisti nell’Under 15, dieci giornate di squalifica. Il club annuncia altri provvedimenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
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Non c’è pace in casa Juve Stabia. Alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il proprietario Alfredo Guerri e alla proroga dell’amministrazione giudiziaria si aggiunge un nuovo episodio destinato a far discutere. Un giovane calciatore dell’Under 15 gialloblù è stato squalificato per dieci giornate dopo aver rivolto un insulto razzista a un avversario durante la partita contro la Roma dello scorso 4 ottobre.

Come racconta Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, l’episodio ha provocato una dura reazione della società stabiese, che ha condannato il comportamento del proprio tesserato, annunciando ulteriori provvedimenti disciplinari e un programma di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione.


Tutto questo mentre la prima squadra si prepara a tornare in campo contro la Virtus Entella, dopo una sosta caratterizzata da tensioni societarie e sviluppi giudiziari.

Juve Stabia, insulto razzista nell’Under 15: dieci giornate di squalifica

L’episodio risale al 4 ottobre, durante la partita del campionato Under 15 tra Juve Stabia e Roma.

In seguito a un contatto di gioco, un calciatore della formazione gialloblù ha spinto un avversario e gli ha rivolto un insulto discriminatorio legato al colore della pelle.

L’arbitro ha rilevato l’accaduto, disponendo l’espulsione del giovane calciatore. Successivamente, la giustizia sportiva ha inflitto una squalifica di dieci giornate.

Secondo quanto riferisce Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, la Juve Stabia ha preso immediatamente posizione attraverso una nota ufficiale, definendo «inaccettabile il comportamento del calciatore».

Il club ha ribadito «il proprio fermo impegno nella promozione dei valori di rispetto, correttezza, lealtà sportiva e inclusione, condannando ogni forma di discriminazione e qualsiasi comportamento non conforme ai valori dello sport».

La decisione del club: nessun ricorso e ulteriori sanzioni

La società ha deciso di non presentare ricorso contro la squalifica di dieci giornate.

Non solo. La Juve Stabia ha annunciato che procederà con «ulteriori provvedimenti disciplinari» nei confronti del giovane tesserato, «nel rispetto dei principi di responsabilità che guidano l’operato del club».

L’episodio diventerà inoltre occasione per avviare un programma di incontri dedicati all’inclusione e alla lotta contro le discriminazioni.

L’iniziativa coinvolgerà calciatori, staff e settore giovanile, dove è stato recentemente reintegrato Saby Mainolfi come responsabile dell’area tecnica, dopo il precedente allontanamento legato alla riorganizzazione societaria.

Juve Stabia, prorogata di sei mesi l’amministrazione giudiziaria

Sul fronte societario, intanto, è arrivata un’altra decisione importante.

Come evidenzia Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, l’Ufficio misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, presieduto dalla dottoressa Teresa Areniello, ha disposto la proroga di sei mesi dell’incarico affidato agli amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mario Ferrara.

Il provvedimento è arrivato in anticipo rispetto alla scadenza del 21 ottobre.

L’amministrazione giudiziaria era stata avviata nell’ottobre 2025, in seguito a un’inchiesta che aveva evidenziato la presenza della criminalità organizzata nella gestione di alcuni servizi collegati allo stadio Romeo Menti.

Successivamente, il quadro societario si è complicato attraverso diversi passaggi di proprietà, fino all’acquisizione del club da parte di Alfredo Guerri.

Proprio Guerri è stato recentemente coinvolto in un’indagine che ha portato al sequestro di crediti derivanti dal Superbonus 110% e a un provvedimento interdittivo dall’esercizio dell’attività d’impresa per un anno.

La gestione della società continuerà dunque a essere affidata agli amministratori giudiziari, chiamati a garantire la continuità del club.

Juve Stabia, quattro punti di penalizzazione e ritorno in campo contro l’Entella

Alle vicende societarie si aggiungono anche le difficoltà legate alla classifica.

La Juve Stabia deve infatti fare i conti con quattro punti complessivi di penalizzazione, inflitti per due differenti inadempimenti finanziari.

Una situazione che rende ancora più importante la prossima sfida di campionato contro la Virtus Entella, in programma sabato a Chiavari.

Secondo quanto riportato da Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, gli amministratori giudiziari Scarpa e Ferrara hanno rassicurato la squadra all’inizio della scorsa settimana.

Anche una cena sociale organizzata nei giorni precedenti alla partita avrebbe contribuito a riportare maggiore serenità nell’ambiente.

De Giorgio: «Partita difficile, ma siamo sereni e fiduciosi»

Il tecnico della Juve Stabia, De Giorgio, ha riportato l’attenzione sul campo, presentando la sfida contro l’Entella.

«È una partita difficile contro un avversario pericoloso. Ma siamo sereni, abbiamo lavorato bene. Sono fiducioso».

La trasferta di Chiavari sarà inoltre l’ultima gara esterna nella quale resterà in vigore il divieto di trasferta per i sostenitori gialloblù.

La Juve Stabia prova così a concentrarsi sul campionato, mentre fuori dal terreno di gioco continuano a susseguirsi vicende delicate.

Tra squalifiche, inchieste, amministrazione giudiziaria e penalizzazioni, il club stabiese attraversa una fase particolarmente complessa, con la necessità di ritrovare serenità e risultati sportivi.

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