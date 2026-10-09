La Nazione: “Empoli-Palermo, Andreoletti prepara la prima rivoluzione: Magnino recupera, Shpendi verso il forfait. Le scelte di formazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
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Cresce l’attesa in casa Empoli per il debutto di Matteo Andreoletti sulla panchina azzurra. Il nuovo allenatore, subentrato a Guido Pagliuca durante la sosta per le Nazionali, si prepara ad affrontare il Palermo di Filippo Inzaghi, capolista solitaria della Serie B con 13 punti conquistati nelle prime cinque giornate. Come racconta Damiano Nifosì sulle pagine de La Nazione, il tecnico dovrebbe ripartire dal 3-5-2, senza stravolgere immediatamente l’assetto della squadra, ma con alcune scelte ancora da definire tra centrocampo e attacco.

Empoli, Andreoletti debutta contro la capolista Palermo


Come evidenzia Damiano Nifosì su La Nazione, l’esordio di Andreoletti arriva in un momento particolarmente delicato per l’Empoli, chiamato ad affrontare una delle formazioni più in forma del campionato.

Al Castellani arriva infatti il Palermo di Inzaghi, primo in classifica con 13 punti e reduce da un avvio di stagione caratterizzato da quattro vittorie e un pareggio.

Un avversario che evoca anche il precedente della scorsa stagione, quando i rosanero si imposero in Toscana per 3-1 grazie a una rete di Le Douaron, successivamente ceduto in prestito al Troyes, e alla doppietta di Joel Pohjanpalo.

Per Andreoletti sarà dunque un debutto impegnativo, nel quale l’obiettivo sarà trovare immediatamente equilibrio senza modificare radicalmente i meccanismi della squadra.

Empoli, confermato il 3-5-2: Magnino e Curto tornano in difesa

Secondo quanto riportato da Damiano Nifosì su La Nazione, il nuovo allenatore dovrebbe confermare il 3-5-2 già utilizzato dall’Empoli in questo inizio di campionato.

Andreoletti ha infatti spiegato fin dalla presentazione di voler partire dalle caratteristiche dei giocatori e dalle conoscenze tattiche già acquisite, rinviando eventuali cambiamenti più profondi.

In difesa si va verso il ritorno del terzetto titolare.

Magnino ha recuperato dopo il problema accusato durante una partitella contro la Primavera, episodio che non avrebbe avuto conseguenze preoccupanti.

Torna inoltre a disposizione Curto, che ha scontato la squalifica rimediata contro l’Arezzo.

A completare il reparto dovrebbe essere Cauz, considerato un riferimento nel ruolo di braccetto sinistro.

Centrocampo, Yepes in regia: tre giocatori per due maglie

Le principali valutazioni riguardano il centrocampo.

Come sottolinea Damiano Nifosì su La Nazione, Yepes appare certo del posto davanti alla difesa, mentre per le due posizioni da mezzala si apre una corsa a tre.

I candidati sono Biondini, Belardinelli e Saporiti.

Biondini, fresco di rinnovo, punta a conquistare maggiore spazio nelle gerarchie della squadra. Belardinelli è invece alle prese con il recupero da alcuni problemi fisici, mentre Saporiti rappresenta un’alternativa già sperimentata nella precedente gestione tecnica.

Proprio Pagliuca aveva infatti arretrato la posizione di Saporiti, ottenendo risposte positive dal giocatore nel ruolo di mezzala.

Sulle corsie esterne, Corrado sembra destinato a partire titolare a sinistra, anche se in passato è stato utilizzato sulla fascia opposta, come accaduto a Modena.

A destra resta invece aperto il ballottaggio tra Ceesay e Zedadka.

Le condizioni di Egan non offrono ancora garanzie sufficienti: qualora dovesse recuperare, il giocatore sarebbe candidato soprattutto a un posto in panchina.

Shpendi verso il forfait: Andreoletti punta su Distefano e Popov

La situazione più complicata riguarda il reparto offensivo.

L’impiego di Shpendi contro il Palermo appare difficile, considerando che l’attaccante albanese non ha ancora superato il problema muscolare accusato nel primo tempo della sfida contro il Modena.

Una possibile assenza pesante per Andreoletti, che dovrà quindi valutare soluzioni alternative.

La coppia favorita per partire dal primo minuto è quella formata da Distefano e Popov.

Come spiega Damiano Nifosì su La Nazione, proprio il tandem offensivo rappresenta uno degli aspetti sui quali il nuovo tecnico ha già manifestato l’intenzione di lavorare.

L’eventuale indisponibilità di Shpendi impedirebbe però ad Andreoletti di schierare immediatamente uno dei principali riferimenti del reparto.

Empoli-Palermo, le prime indicazioni di formazione

Alla luce delle valutazioni riportate dal quotidiano, l’Empoli dovrebbe quindi presentarsi con una difesa a tre composta da Magnino, Curto e Cauz, Yepes in cabina di regia e Corrado sulla fascia sinistra.

Restano aperti i ballottaggi per il ruolo di esterno destro e per le due posizioni da mezzala, mentre in attacco si profila la coppia Distefano-Popov.

Il debutto di Andreoletti contro il Palermo rappresenterà il primo vero banco di prova della nuova gestione tecnica, chiamata a misurarsi subito con la capolista del campionato.

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