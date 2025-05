Il Bologna vince la Coppa Italia

Il Bologna scrive la storia allo Stadio Olimpico, conquistando la Coppa Italia 2024/2025 con una vittoria di prestigio per 1-0 contro il Milan. A decidere la sfida è il gol di Ndoye al 53’, che regala al club rossoblù un trofeo che mancava da decenni. Grande festa per i tifosi emiliani, autori di una coreografia mozzafiato in apertura di serata.

Il match è stato combattuto, intenso e nervoso sin dai primi minuti. Leao e Jimenez sfiorano il vantaggio per il Milan in avvio, ma il Bologna risponde colpo su colpo con Castro e Ndoye. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, la ripresa si accende subito.

Al 53’ Ndoye sblocca il punteggio con una bella azione personale: parte centralmente, si accentra e trafigge Maignan con un destro preciso. Il Milan tenta la reazione con le incursioni di Theo e le iniziative di Joao Felix, ma la difesa rossoblù tiene con ordine e compattezza fino al triplice fischio.

Inutili i tanti cambi operati da Pioli nel finale: il Bologna è solido e determinato, e con cuore e sacrificio porta a casa un successo storico. Applausi anche per Skorupski, protagonista con due grandi parate nel primo tempo.