Il Pescara elimina il Catania, Baldini: «Felici di essere andati avanti»

Il Pescara esce sconfitto 2-1 contro il Catania nella gara di ritorno degli ottavi playoff, ma il risultato basta per accedere ai quarti grazie al successo dell’andata e al miglior piazzamento in classifica. A fine gara, l’allenatore Silvio Baldini ha commentato così il passaggio del turno:

«Il Pescara ha affrontato una grande squadra con valori importanti come il Catania. C’è stata anche un pizzico di fortuna all’andata ma siamo riusciti a portarla in porto. Il campo ha detto che abbiamo perso e dobbiamo accettarlo, ma va bene così. I nostri avversari sono forti, ma mi è piaciuta la reazione della mia squadra e Tonin ha fatto davvero un bel gol. Ma tutti i calciatori sono stati bravissimi»

Baldini ha poi sottolineato l’importanza di essere di nuovo testa di serie:

«Siamo di nuovo teste di serie anche nel prossimo turno ed è un bene, perché ci saranno due risultati su tre a favore. Con il Catania è stato un bel test per noi»

Infine, un pensiero ai tifosi:

«Appello ai tifosi non ne faccio, mi auguro che andando avanti riusciremo a fare sold out non solo in curva ma in tutto lo stadio».

Sulla stessa linea il presidente Daniele Sebastiani, che ha dichiarato:

«La partita nel finale ci ha fatto soffrire un po’, ma dobbiamo sempre ricordarci che abbiamo affrontato una grande squadra come il Catania, di fatto una delle formazioni più forti del campionato».