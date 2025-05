Playoff Serie C: avanti Crotone, Pescara e Atalanta U23. Catania e Monopoli eliminati. I risultati finali

È calato il sipario sugli ottavi di finale dei playoff di Serie C, con una serata ricca di gol, emozioni e colpi di scena. Tra rimonte tentate, sorprese e sfide tiratissime, sono cinque le squadre che staccano il pass per i quarti di finale. Ecco tutto quello che è successo.

I risultati del ritorno degli ottavi

Feralpisalò-Crotone 2-1 (all’andata 1-3)

Vittoria di orgoglio per la Feralpisalò che batte il Crotone tra le mura amiche, ma non basta: il passaggio del turno è dei calabresi, forti del 3-1 dell’andata.

Monopoli-Giana Erminio 1-3 (andata 1-3)

Gara che si sblocca nella ripresa, ma il copione non cambia: la Giana Erminio domina anche il ritorno ed elimina il Monopoli con un netto 6-2 complessivo.

Pescara-Catania 1-2 (andata 1-0)

Il Catania lotta fino alla fine e trova il gol del 2-1 nel finale. Tuttavia, non basta per ribaltare l’eliminazione: in virtù del miglior piazzamento in classifica, è il Pescara ad accedere ai quarti.

Rimini-Vis Pesaro 3-4 (andata 1-1)

Match spettacolare e ricco di reti. Il Rimini va al tappeto davanti al proprio pubblico e dice addio al sogno promozione. A sorridere è la Vis Pesaro, che avanza con merito.

Torres-Atalanta U23 2-1 (andata 1-7)

La Torres vince di misura il ritorno, ma il pesantissimo ko dell’andata condanna i sardi. Ai quarti va l’Atalanta U23, che si conferma tra le favorite.

Le squadre qualificate ai quarti di finale:

Crotone

Giana Erminio

Pescara

Vis Pesaro

Atalanta U23

I quarti di finale promettono ancora grande spettacolo: il sogno promozione continua per cinque squadre che ora attendono il sorteggio per i prossimi incroci. Restate aggiornati per tutte le novità sui playoff!