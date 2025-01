Gravina: «Calcio e basket possono aprirsi a una contaminazione, c’è disponibilità»

Gabriele Gravina è intervenuto nel consiglio federale del basket che si è svolto Salone d’Onore del Coni. Queste le sue parole riportato da Ansa:

«Da parte nostra c’è massima disponibilità. Per noi è un’opportunità affinché il calcio e il basket si aprano a una contaminazione. Il settore tecnico è della Figc ed è posizionato all’interno di Coverciano, entrambi sono due eccellenze. È noto per la formazione altamente specializzata di allenatori, osservatori, match analyst e altre figure, al punto di essere diventata la casa della formazione del calcio. C’è una forte domanda di formazione dei dirigenti. In Arabia e in Cina ci hanno chiesto convenzioni non solo per la parte tecnica, ma anche e soprattutto per quella manageriale. Avere una classe dirigente formata e che sappia gestire le dinamiche sportive con tutte le perturbazioni è fondamentale. Per questo siamo a disposizione per il bene comune dello sport. Pensate che noi solo nel 2024 abbiamo fatto 159 corsi per formare dirigenti ed è uno dei migliori investimenti che si possano fare».