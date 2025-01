Colpo in entrata per la Sampdoria. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio il club blucerchiato si è assicurato l’arrivo di Benjamin Parlov dal Vitesse. Terzino sinistro in forza all’U-19 del Vitesse, Parlov è un classe 2007 che si è ben comportato in questa prima parte di stagione nel campionato giovanile olandese. Per lui è previsto, innanzitutto, un periodo di addestramento con la Primavera

