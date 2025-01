Come riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Carrarese si è inserita nella corsa a Luka Bogdan, attualmente in forza all’NK Istra, che era finito nei giorni scorsi nel mirino di Cesena, Salernitana e Trapani. Operazione ben avviata, ma non conclusa: vedremo se ci sarà una reazione da parte della concorrenza.

