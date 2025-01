Di Marzio: “Frosinone, si lavora per il ritorno di Kone”

Diciannovesimo con 21 punti in classifica, il Frosinone ha bisogno di una svolta per evitare una retrocessione che farebbe abbastanza rumore. I ciociari hanno a disposizione gli ultimi giorni di mercato per rinforzare la rosa di Leandro Greco e per invertire la marcia nel girone di ritorno. I gialloblù potrebbero intervenire a centrocampo puntando su una vecchia conoscenza. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato, il Frosinone ci prova per il prestito di Ben Lhassine Kone, ora al Como. Il centrocampista classe 2000 tornerebbe a Frosinone dove aveva già giocato nella stagione 2022-23.

