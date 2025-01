Di Marzio: “Sampdoria, sfuma il ritorno di Palumbo. Per il Modena è incedibile”

La Sampdoria vuole sfruttare gli ultimi giorni del calciomercato invernale per riscattare un deludentissimo girone di andata. Per tentare di risalire la classifica di Serie B, i blucerchiati avrebbero messo nel mirino Antonio Palumbo, per il quale c’erano stati dei contatti concreti con il Modena. Il giocatore, già di proprietà della Sampdoria nel 2017 e nel 2020, seppur senza avere un ruolo importante – è stato però dichiarato incedibile dalla società emiliana, la quale non vuole privarsi della qualità del classe 1996 in questo momento della stagione. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato.

Continue Reading