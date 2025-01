Dal Veneto: Pohjanpalo-Palermo, previsto un appuntamento a Milano tra le società. La situazione

Il passaggio di Joel Pohjanpalo al Palermo non è ancora stato definito, nonostante fosse prevista un’accelerazione dopo il derby di ieri pomeriggio tra Verona e Venezia. Secondo Trivenetogoal.it, i rosanero offrono quattro milioni più bonus ai lagunari, i quali continuano a chiedere il pagamento della clausola. Fonti vicine al giocatore, invece, spiegano che non ha ancora preso una decisione definitiva e starebbe tentennando.

Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, e quello del Palermo, Carlo Osti, potrebbero e dovrebbero incontrarsi a Milano per discutere della trattativa. Nel frattempo, il club veneto attende una risposta dalla Roma per Eldor Shomurodov. In giornata, alcune fonti avevano ipotizzato che per l’uzbeko i giallorossi volessero attendere la decisiva partita di Europa League prima di dare il via libera, ma questa versione non ha trovato conferme. Anche la trattativa per Roman Yaremchuk starebbe proseguendo, con entrambi i giocatori che arriverebbero con la formula del prestito con vari bonus ma, al momento, senza alcun obbligo di riscatto previsto.