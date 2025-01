Palermo: continua la fase di recupero di Di Mariano

Nelle scorse settimane Francesco Di Mariano ha rimediato un brutto infortunio. Il giocatore rosanero, a inizio gennaio, si è sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia (meniscectomia selettiva) per la lesione del corno anteriore del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’ex Lecce dovrà stare lontano dai campi per alcuni mesi e si è messo subito al lavoro per recuperare il prima possibile. Infatti, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Tik Tok, Di Mariano ha pubblicato un video in cui mostra alcuni esercizi del suo percorso di riabilitazione:

Continue Reading