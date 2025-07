Goldaniga dice sì al Como: rinnovo fino al 2027, sfuma l’ipotesi Palermo

Niente ritorno in Sicilia per Edoardo Goldaniga. Il difensore centrale classe 1993, accostato più volte al Palermo in caso di mancato rinnovo, ha scelto di proseguire la sua avventura con il Como.

Come riportato da Fabrizio Romano, giornalista specializzato in mercato, il club lariano ha raggiunto oggi un accordo con il giocatore per il prolungamento del contratto fino a giugno 2027. Una conferma importante per la difesa di Cesc Fabregas, che potrà contare ancora sull’esperienza e l’affidabilità del centrale milanese.

Arrivato al ‘Sinigallia’ nel gennaio 2024, Goldaniga ha collezionato finora 49 presenze e 3 gol con la maglia del Como, risultando tra i protagonisti della cavalcata verso la promozione. Alle spalle una carriera lunga e ricca di tappe: da Pizzighettone, Pisa e Perugia fino alle esperienze in Serie A con Palermo, Sassuolo, Frosinone, Genoa e Cagliari.

Nelle ultime settimane si era fatto insistente il nome di Goldaniga come possibile rinforzo per il nuovo Palermo targato Inzaghi, ma il rinnovo con il Como spegne ogni suggestione rosanero.