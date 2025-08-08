Giornale di Sicilia: “Veroli resta nei radar. Palermo, le ultime di calciomercato”

Il mercato del Palermo entra nella fase decisiva, ma i verdetti finali arriveranno solo dopo i prossimi due impegni ufficiali. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club ha scelto di rimandare ogni decisione definitiva alla prossima settimana, a cavallo tra la sfida amichevole di lusso contro il Manchester City e il debutto in Coppa Italia contro la Cremonese. Solo dopo questi due banchi di prova, Inzaghi e la dirigenza tireranno le somme per completare l’organico in vista del campionato.

Intanto, si attende solo l’ufficialità per due operazioni già definite:

Francesco Bardi sarà il nuovo vice portiere rosanero,

Sebastiano Desplanches si trasferirà al Pescara in prestito secco.

Klinsmann resta in pole se Gomis non convince

Il nodo principale resta quello legato alla porta. Alfred Gomis è stato impiegato con continuità in ritiro, ma come sottolinea Radicini, solo le prestazioni contro il City e la Cremonese diranno se potrà essere il titolare per l’intera stagione. In caso contrario, Jonathan Klinsmann del Cesena resta in pole tra i profili monitorati per sostituirlo.

Veroli obiettivo concreto per la difesa

Sul fronte difensivo, il Palermo è alla ricerca di un centrale mancino Under 23, per completare il reparto con un profilo giovane ma affidabile. La pista più calda, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, porta a Davide Veroli del Cagliari, già seguito da tempo. In alternativa, la dirigenza starebbe valutando anche opzioni provenienti dall’estero.

Vasic piace a molti, ma Inzaghi lo tiene d’occhio

In bilico la posizione di Aljosa Vasic. Il centrocampista serbo ha ben impressionato Filippo Inzaghi durante il ritiro, ma continua ad attirare l’interesse di diversi club di Serie B. Il suo destino sarà deciso entro una decina di giorni. Diversa invece la situazione di Dario Saric, sempre più vicino a un ritorno in Turchia: l’Antalyaspor, già suo ex club, è pronto ad accoglierlo di nuovo.

Con il mercato che si muove tra valutazioni tecniche e incastri tattici, il Palermo si avvicina ai suoi primi test stagionali con ancora qualche casella da riempire e diversi interrogativi da sciogliere. Tutto verrà deciso dopo City e Cremonese.