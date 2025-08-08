Repubblica: “Palermo, il City sbarca al Barbera: è una notte da scrivere nella storia”

La chiamano amichevole di lusso, ma sarà molto di più. Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la sfida tra Palermo e Manchester City in programma sabato 9 agosto al “Renzo Barbera” si preannuncia come un evento storico, simbolico e identitario. Un match che unisce passato e futuro, sport e cultura, radici locali e visione internazionale.

Alle 21 il fischio d’inizio dell’Anglo-Palermitan Trophy, trofeo celebrativo che sancisce idealmente il ritorno degli inglesi nell’isola, in memoria della fondazione del calcio a Palermo avvenuta il 1º novembre 1900. Sono trascorsi 125 anni da allora, e il presente parla la lingua di Pep Guardiola, Erling Haaland e di un Manchester City considerato uno dei club più forti e strutturati al mondo.

Barbera tutto esaurito, in campo anche Rose Villain

Lo stadio Barbera sarà completamente sold out, con oltre 35 mila spettatori. Geraci racconta che ad aprire la serata, nel pre-show, sarà la cantautrice Rose Villain, pronta a esibirsi con brani inediti pensati per l’occasione, a conferma di come lo spettacolo andrà ben oltre i 90 minuti.

Il programma: Guardiola alle 19.45, Inzaghi parlerà prima da Torretta

Il Manchester City arriverà nel tardo pomeriggio a Palermo. Alle 19.45 il tecnico Guardiola terrà la consueta conferenza stampa pre-partita direttamente allo stadio, mentre Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, parlerà più presto, alle 14, al termine dell’allenamento mattutino della squadra a Torretta.

Non sono previsti allenamenti aperti al pubblico per gli inglesi, che – come scrive Geraci – non scenderanno in campo in città fino alla gara ufficiale. Haaland e compagni verranno suddivisi in due alberghi del centro, così come i dirigenti del Manchester City e i rappresentanti del City Football Group, di cui anche il Palermo fa parte.

Un segnale di ambizione per il club rosanero

L’evento rappresenta molto più di un’amichevole per il Palermo: è una vetrina internazionale, ma anche un segnale forte alla tifoseria e all’ambiente in vista della stagione che si apre con l’obiettivo dichiarato della promozione in Serie A. Dopo sei successi consecutivi nelle amichevoli, inclusa quella in famiglia contro l’Athletic Palermo, la squadra di Inzaghi è pronta per affrontare un test di livello assoluto.

Nel calcio, come nella storia, certe date vanno scolpite. E il 9 agosto 2025 lo sarà per Palermo