Giornale di Sicilia: “Palermo, si parte. Comincia l’era Inzaghi”

Il nuovo corso del Palermo prende il via oggi in Valle d’Aosta, con il primo di 19 giorni di ritiro tra Chatillon (sede degli allenamenti) e Saint-Vincent (alloggio). Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo della stagione è chiaro: promozione, senza alternative. Con Filippo Inzaghi alla guida tecnica e Carlo Osti responsabile delle operazioni di mercato, il club punta a gettare da subito le basi tattiche e motivazionali per una cavalcata vincente.

Il raduno è previsto in mattinata a Saint-Vincent, seguito dalla prima seduta pomeridiana (alle 17) allo stadio “Brunod” di Chatillon, rigorosamente a porte aperte. Come riportato dal Giornale di Sicilia, la società auspica una cornice di pubblico calorosa e colorata, in linea con il sostegno visto in trasferta negli ultimi anni. Intanto, a Palermo, cresce la fiducia sul fronte abbonamenti: la quota 10mila è vicina e si punta a superare le 13.680 tessere dello scorso anno.

In totale sono 25 i giocatori convocati: 21 della prima squadra e 4 giovani della Primavera (Nicolosi, Brutto, Avena e Squillacioti). Presente anche Tommaso Augello, primo acquisto ufficiale, che sarà presto presentato in conferenza stampa. Inzaghi lavorerà con quattro portieri (Gomis, Desplanches, Cutrona e Di Bartolo) e un gruppo ancora in costruzione, in attesa dei rinforzi richiesti in ruoli chiave: esterno destro a tutta fascia, trequartista e braccetto difensivo destro.

Cinque le amichevoli programmate, tutte allo stadio Brunod:

17 luglio vs Rappresentativa Valle d’Aosta (17:30)

20 luglio vs Fc Paradiso (17:30)

24 luglio vs Nuova Sondrio (18:00)

27 luglio vs Bra (17:30)

30 luglio vs Annecy (17:30)

Come specifica il Giornale di Sicilia, le partite prevedono biglietto d’ingresso (9,50 euro intero, 5 euro ridotto, gratis under 12) acquistabile su Ticketmaster, ma saranno anche trasmesse in diretta sul canale YouTube ufficiale del Palermo.

Sul fronte mercato, Osti è al lavoro per completare l’organico. Alcuni giocatori in uscita – come Desplanches, Vasić e Corona – resteranno in gruppo finché non verranno definiti i rispettivi prestiti. Su Desplanches pesa l’incognita legata alle condizioni fisiche di Gomis e al ruolo che il club intende assegnargli nella prossima stagione. Più incerta la posizione di Patryk Peda: il difensore polacco punta a un club dove poter giocare titolare, anche per restare nel giro della Nazionale. La Juve Stabia resta alla finestra.

Saranno tre settimane importanti per sciogliere dubbi e costruire certezze. Le prime risposte, conclude Arena sul Giornale di Sicilia, arriveranno – come sempre – dal campo.