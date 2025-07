Repubblica: “Palermo, parte il ritiro. Inzaghi alla guida, esclusioni pesanti e prime sfide a Châtillon”

Oggi il Palermo dà ufficialmente il via alla stagione 2024/25 con il ritiro in Valle d’Aosta. Tocca ora a Filippo Inzaghi guidare la squadra verso un’annata da vertice, con l’obiettivo di conquistare quella promozione in Serie A sfumata negli ultimi tre anni. Come sottolinea Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il nuovo allenatore avrà il compito di valutare ogni elemento del gruppo e suggerire eventuali correzioni di mercato, a partire dal primo incontro previsto a pranzo al “Grand Hôtel Billia” di Saint-Vincent.

Alcuni segnali chiari, però, sono già arrivati. I nomi esclusi dal ritiro – Di Mariano, Insigne, Verre, Nikolaou, Saric e Buttaro – rappresentano una scelta tecnica precisa: resteranno a Palermo e si alleneranno a Torretta, con uno staff dedicato, come previsto dai contratti. Secondo la Repubblica Palermo, il bosniaco Saric, inizialmente inserito nella trattativa per Palumbo con il Modena, è ora alla ricerca di una nuova destinazione. Insigne si avvicina all’Avellino, mentre Verre è stato proposto al Pescara, che valuta anche Desplanches come rinforzo tra i pali e tiene d’occhio Di Mariano.

In difesa, Nikolaou – emblema dell’era Dionisi ma in rotta con ambiente e tifosi – è nel mirino del Bari, che ha già avviato i contatti. Per Buttaro, invece, al momento solo timidi segnali dalla Serie C.

Sul fronte dei presenti, occhi puntati su due profili in particolare: Gomis e Peda. Entrambi verranno osservati da vicino durante le sedute che inizieranno oggi alle 17.00 con un allenamento singolo, che diventerà doppio da domani. Il difensore polacco, in particolare, punta a una soluzione dove possa giocare con continuità e mantenere il posto in Nazionale.

Come ricorda Geraci su la Repubblica Palermo, tutte le sedute si svolgeranno allo stadio “Brunod” di Châtillon, sede anche delle cinque amichevoli estive:

17 luglio contro la Rappresentativa Valle d’Aosta (17:30)

20 luglio contro l’FC Paradiso (17:30)

24 luglio contro la Nuova Sondrio Calcio (18:00)

27 luglio contro l’AC Bra (17:30)

30 luglio contro l’Annecy, club francese di Ligue 2 (17:30)

Un calendario fitto, dal quale si attendono le prime risposte. Perché – come scrive la Repubblica Palermo – Inzaghi vuole ripagare la fiducia dei tifosi con i fatti. E il campo, ancora una volta, sarà il solo giudice.