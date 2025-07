Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti al lavoro. Nodo Palumbo. E in difesa si accelera per Bani e Lucchesi”

Mentre oggi prende ufficialmente il via il ritiro precampionato, il Palermo muove i primi passi concreti verso la nuova stagione. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il “lavoro sporco” del mercato continua a ritmo serrato, tra ostacoli da aggirare e operazioni da finalizzare.

Il primo imprevisto è già stato superato: la trattativa con Elia è saltata, ma i rosanero hanno virato con decisione su Emmanuel Gyasi, che può ormai essere considerato un nuovo giocatore del Palermo. In settimana è atteso il completamento dell’iter burocratico, dopodiché l’ex esterno dell’Empoli raggiungerà i nuovi compagni in ritiro.

Più complessa la situazione legata ad Antonio Palumbo. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, l’accordo tra Palermo e Modena per il fantasista è già definito da tempo, ma a far saltare il piano iniziale è stato Dario Saric: il centrocampista bosniaco ha rifiutato di fare il percorso inverso, preferendo una soluzione estera. Nonostante l’intoppo, filtra ottimismo: si valuta l’inserimento di un’altra contropartita – possibile il nome di Francesco Di Mariano – oppure il pagamento dell’intero cartellino.

Parallelamente, prosegue la caccia ai rinforzi in difesa. Come riporta ancora Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo punta ad acquistare almeno due difensori: uno esperto, capace di agire da centrale o braccetto destro, e un Under da far crescere. Per il primo identikit, restano calde le piste che portano a Mattia Bani e Andrea Cistana. Bani, attualmente al Genoa, sta valutando l’eventualità di scendere in Serie B e la proposta rosanero lo intriga. Su Cistana, invece, non sembrano esserci particolari difficoltà.

Per quanto riguarda il profilo giovane, salgono le quotazioni di Lorenzo Lucchesi. L’ex Reggiana, di proprietà della Fiorentina, è l’indiziato principale per il ruolo di vice Ceccaroni. Una pista concreta su cui Osti e il suo staff continuano a lavorare.