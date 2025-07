Giornale di Sicilia: “Palermo. Sei big restano in città”

Sono sei i calciatori esclusi dal ritiro estivo del Palermo, in programma in Valle d’Aosta. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si tratta di Dario Saric, Alessio Buttaro, Francesco Di Mariano, Roberto Insigne, Nikolaou e Valerio Verre. Una decisione netta, presa in sinergia tra dirigenza e staff tecnico, per definire chiaramente i contorni del nuovo progetto targato Inzaghi.

Secondo quanto evidenziato dal Giornale di Sicilia, tutti e sei i giocatori non rientrano nei piani del club per la stagione 2024/25. Resteranno a Palermo ad allenarsi presso le strutture societarie, in piena osservanza dei regolamenti, in attesa che si concretizzino le trattative di mercato per il loro trasferimento. Una scelta dettata dalla volontà di favorire le uscite e mantenere alta la concentrazione nel gruppo che lavorerà agli ordini di Inzaghi durante la preparazione precampionato.

Tra gli esclusi, l’unico Under è Alessio Buttaro, classe 2002. Gli altri vantano maggiore esperienza e, in particolare, Verre e Nikolaou erano stati acquistati appena un anno fa per rafforzare la rosa guidata allora da Alessio Dionisi. Ma entrambi non sono riusciti a incidere: il Giornale di Sicilia scrive che Verre interessa al Pescara, mentre Nikolaou sarebbe a un passo dal Bari.

Caso a parte quello di Saric, arrivato dall’Ascoli nell’estate 2022 per una cifra vicina ai due milioni di euro: un investimento importante che non ha però prodotto i risultati sperati. Anche per Francesco Di Mariano, palermitano doc, il ciclo sembra essersi chiuso, mentre Roberto Insigne resta nel mirino dell’Avellino, come sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia.