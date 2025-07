Corriere dello Sport: “Lecce, rivoluzione in attacco. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Lecce è pronto a rifondare completamente il proprio reparto offensivo. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’arrivo di Francesco Camarda (17) rappresenta solo il primo tassello di un attacco che sarà costruito su nuove basi. Con Nikola Krstovic (25) destinato alla cessione, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino sta sondando vari profili per la sua sostituzione.

Tra i principali nomi nel mirino ci sono il serbo Nikola Stulic (23) dello Charleroi e lo spagnolo Kevin Carlos (24) del Basilea, che – come ricorda il Corriere dello Sport – è da settimane uno degli obiettivi principali del club. Il calciatore, molto stimato in Italia, sarebbe felice di approdare in Serie A, dopo essere stato vicino al Cagliari già la scorsa stagione. Un altro nome forte è quello di Willem Geubbels (23) del San Gallo, profilo duttile e ben visto dallo staff tecnico giallorosso guidato da Eusebio Di Francesco (55), che potrebbe dare presto l’accelerata decisiva.

Non solo attacco: in difesa resta molto calda la pista Matías Perez (20), nazionale Under 20 apprezzato per la sua duttilità. Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, sul fronte internazionale il Real Betis è sbarcato in Italia in questi giorni per chiudere alcune operazioni, tra cui quella con il Verona per Daniele Ghilardi (22), valutato circa 9 milioni di euro.

Capitolo uscite: per Marco Baroni (61), attuale tecnico del Verona, la priorità resta Cyril Ngonge (25), già allenato in passato e ora al Napoli. L’obiettivo è rilanciarlo dopo una stagione in chiaroscuro. Per il difensore Saul Coco (26), invece, proseguono i contatti con lo Spartak Mosca, anche se permane una distanza economica tra le parti.

Intanto, Sebastiano Esposito (23) si prepara a cambiare maglia: come evidenziato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Fiorentina e Cagliari sono i due club più attivi per l’attaccante dell’Inter. I sardi avrebbero già presentato un’offerta da 7 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, ma i nerazzurri puntano a incassare una cifra superiore.

Anche Alessio Zerbin (26), di proprietà del Napoli, potrebbe presto accasarsi altrove: dopo il prestito al Venezia e un’esperienza positiva con Di Francesco, l’esterno è sempre più vicino alla Cremonese. Proprio i grigiorossi, ora guidati da Davide Nicola, stanno lavorando a una profonda ristrutturazione del reparto offensivo: tra gli obiettivi principali c’è Giuseppe Ambrosino (21), mentre per la porta si lavora all’arrivo di Pierluigi Gollini (30).

Infine, resta vivo anche il mercato degli svincolati. Su Gaetano Castrovilli (28), che vuole rilanciarsi dopo il prestito al Monza, si sono mosse Genoa e Pisa. I guai fisici sembrano alle spalle: da febbraio, infatti, ha saltato solo quattro gare su sedici, partendo spesso titolare. Su Alieu Fadera (23), infine, continua il pressing di Cagliari e Sassuolo, mentre i neroverdi restano in attesa di novità su Tajon Buchanan (26).