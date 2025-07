Corriere dello Sport: “Empoli, scatto per Vasić. Arriva dal Palermo”

Il nuovo Empoli di Guido Pagliuca prende forma tra campo e mercato. Come riportato da Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Roberto Gemmi è al lavoro per rimodellare la rosa dopo alcune cessioni importanti, tra cui quelle di Luca Marianucci (20) al Napoli, Jacopo Fazzini (21) alla Fiorentina e Tino Anjorin (23) al Torino, che hanno generato un notevole tesoretto.

Sul fronte uscite, il Corriere dello Sport segnala che potrebbero lasciare la Toscana anche Emmanuel Gyasi (31), ormai promesso sposo del Palermo, Saba Goglichidze (22) e Liberato Cacace (24). Da valutare invece il futuro di Alberto Grassi (30) e Giuseppe Pezzella (27), per i quali si deciderà più avanti se resteranno in azzurro o cercheranno una nuova avventura in Serie A.

In entrata, come scrive ancora Tofanelli sul Corriere dello Sport, è in arrivo dal Palermo il centrocampista Aljoša Vasić (23), che approderà in azzurro con passaporto italiano e serbo. L’operazione è legata al passaggio di Gyasi in rosanero: l’esterno si trasferirà a Palermo da svincolato, avendo trovato l’accordo per la rescissione con l’Empoli.

Sul taccuino del club toscano restano nomi ben noti: il portiere Andrea Fulignati (30), empolese doc, è in cima alla lista dei desideri. Seguono Marco Bellich (26) e Nicola Mosti (27) dalla Juve Stabia, oltre al centrale Marco Palestra (20) dell’Atalanta. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, la lista dei nuovi arrivi è destinata ad allungarsi nelle prossime settimane.

Intanto, la preparazione procede spedita a Monteboro: la squadra lavora da mercoledì con doppie sedute, focalizzandosi su esercitazioni tattiche e lavoro con il pallone. Pietro Pellegri (24) non si è ancora aggregato al gruppo, proseguendo con un lavoro differenziato dopo il grave infortunio della scorsa stagione.

Tra i nuovi, Edoardo Saporiti (23) e Răzvan Ilie (22) stanno già mettendo in mostra una buona condizione. Proprio Saporiti, arrivato dalla Lucchese, ha espresso tutto il suo entusiasmo: «Sono orgoglioso di vestire la maglia di questa squadra. L’impatto con l’ambiente è stato eccezionale e lavoriamo con grande impegno. Ho ricoperto diversi ruoli, ma il mio preferito resta quello di trequartista».