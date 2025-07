Escl. Rebecca Corsi saluta Gyasi: «Dispiaciuti per il suo addio, ma si è chiuso un ciclo»

«Gyasi? È un ragazzo al quale siamo tutti legati e che ha vestito la nostra maglia con un impegno encomiabile. Ci dispiace per il suo addio, ma nel calcio le cose vanno così, soprattutto dopo una retrocessione, quando si concretizza la fine di un ciclo». Queste le considerazioni ai microfoni di ilovepalermocalcio.com del vicepresidente dell’Empoli, Rebecca Corsi, che saluta dunque Emmanuel Gyasi, vicino al passaggio ufficiale al Palermo.

In vista del prossimo campionato spaventa la dimensione del Palermo?

«La Serie B è un campionato bello, avvincente e impegnativo, che non ha nulla da invidiare alla massima serie. Questa è tendenzialmente la nostra dimensione, quella che più rispecchia i nostri numeri. In tal senso tutte le squadre fanno paura e ce ne sono molte di importanti. Non vediamo l’ora di cominciare e, strada facendo, scopriremo il nostro reale obiettivo».