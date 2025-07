Gazzetta dello Sport: “Pescara, idea Verre. Gyasi e Palumbo per il Palermo. Tutte le trattative del giorno”

Mentre lo Spezia prova a uscire dall’impasse legato al mancato trasferimento di Salvatore Elia al Palermo, proseguono le manovre di mercato in tutta la Serie B. I liguri, che hanno appena ufficializzato Artistico dalla Lazio e tengono in caldo la pista Vlahovic dell’Atalanta, ora si concentrano sulla successione di Bertola. In cima alla lista resta Giorgio Cittadini, anche lui di proprietà dell’Atalanta ed ex Frosinone: il suo arrivo dipenderà dalle garanzie mediche dopo il recente recupero da un infortunio al crociato.

Sul fronte Palermo, l’obiettivo più vicino è Antonio Palumbo, regista del Modena. Come riportato da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, l’operazione si chiuderà per una cifra vicina ai due milioni. Il Modena, dal canto suo, sta valutando i profili di Sernicola e Zanimacchia per rinforzare le corsie esterne.

In attesa della firma di Emmanuel Gyasi, attesa per lunedì, il club rosanero resta anche vigile sulle uscite. Oltre a Corona e Desplanches — già al centro di un tavolo di trattative aperto con il Pescara — si fa strada l’ipotesi della cessione di Valerio Verre proprio al club abruzzese: Vivarini lo vede come rinforzo ideale per il centrocampo.

Intanto, come aggiunge la Gazzetta dello Sport, si muove anche il Frosinone, che ha ufficializzato gli arrivi di Calvani (dal Genoa, via Brescia) e dell’attaccante Gori (dal Ghiviborgo). In entrata si monitorano Masciangelo (Cittadella) e soprattutto Raimondo del Bologna, reduce dalla stagione alla Salernitana.

Il Bari si prepara ad annunciare Gytkjaer, mentre valuta il ritorno di Henderson, svincolato dall’Empoli ma con molte offerte sul tavolo. L’Avellino, dopo aver chiuso per Gyabuaa (Atalanta), stringe per Besaggio (ex Brescia) e resta in attesa sul fronte Tutino: il riscatto ha pesato sui conti della Samp, contro la quale l’agente dell’attaccante ha già presentato ricorso al Collegio di garanzia.

Completano il quadro: Carissoni dal Cittadella alla Juve Stabia, Bozzolan (Milan Futuro) alla Reggiana e Pecorino (Juve, era a Frosinone) al Sudtirol. Il Mantova, infine, valuta l’ingaggio di Marson (Avellino) come secondo portiere.