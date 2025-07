Tuttosport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Frenetico il mercato in Serie B, tra ufficialità e trattative pronte a sbloccarsi. Il Palermo lavora per rinforzare la difesa e punta forte su Andrea Cistana, mentre l’affare Elia si complica.

Il Palermo ha raggiunto un accordo di massima con Andrea Cistana, difensore centrale svincolato e già vice capitano del Brescia. Come riportato da Cristiano Tognali su Tuttosport, restano da definire gli ultimi dettagli prima di annunciare ufficialmente il suo arrivo in Sicilia. Intanto, i rosanero si sono mossi con decisione su Emmanuel Gyasi: trovato l’accordo con l’Empoli, l’attaccante ex Spezia dovrebbe presto essere a disposizione di Dionisi. Sfuma invece il lungo inseguimento a Salvatore Elia: la trattativa con lo Spezia si è arenata definitivamente, una delle telenovele di questa sessione.

Nel frattempo, altre piazze di B continuano a muoversi. Il Pescara, neopromosso, è molto attivo: secondo Tuttosport, ha chiesto Nicholas Bonfanti al Pisa e monitora da vicino Joselito, regista classe 2001 che si è messo in luce con il Perugia nella scorsa Serie C. I biancazzurri, insieme a Modena e Venezia, seguono anche Federico Zuccon, di proprietà dell’Atalanta.

Il Sudtirol ha ufficializzato l’arrivo in prestito da parte della Juventus dell’attaccante Emanuele Pecorino, ex Frosinone. La Reggiana, invece, ha messo sotto contratto Andrea Bozzolan, terzino classe 2004 proveniente dal Milan Futura.

A muoversi è anche il Frosinone, che ha chiuso per Lorenzo Gori, punta classe 2004 della Fiorentina, e per il difensore Gianluca Calvani, in prestito dal Genoa. Quest’ultimo, secondo quanto riferisce ancora Tognali su Tuttosport, è stato voluto dal ds Castagnini, che l’aveva già avuto a Brescia.

Infine, l’Avellino sogna il colpo Alfred Duncan. Il centrocampista ex Inter, Samp, Sassuolo e Fiorentina non rientra più nei piani del Venezia e sarebbe valutato per rinforzare la mediana. Il Padova, dal canto suo, ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Seghetti dal Perugia e di tre giovani promesse: Lorenzo Villa (Juventus), Jones Harder (Fiorentina) e Sebastian De Maio, quest’ultimo nominato nuovo club manager del Mantova.

Il mercato è in pieno fermento e, come evidenzia Cristiano Tognali sulle colonne di Tuttosport, il campionato di Serie B continua a essere un palcoscenico strategico per i giovani e le ambizioni di club in cerca di rilancio o conferma.