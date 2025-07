Palermo, al via il ritiro in Valle d’Aosta: primo allenamento domani a Châtillon. Cinque le amichevoli in programma

Il Palermo targato Filippo Inzaghi è pronto a cominciare ufficialmente la nuova stagione. Domani, sabato 13 luglio, i rosanero si ritroveranno a Saint Vincent per dare il via al ritiro pre-campionato in Valle d’Aosta.

Nel pomeriggio è previsto il primo allenamento (ore 17:00 circa) allo stadio “E. Brunod” di Châtillon, impianto che ospiterà l’intera fase della preparazione estiva. L’ingresso alla seduta sarà libero.

Durante il ritiro, il Palermo disputerà cinque test amichevoli, organizzati dall’ASD Saint-Vincent Châtillon – Scuola Calcio Monte Cervino, che gestirà anche la vendita dei biglietti attraverso la propria piattaforma di ticketing.

Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Palermo FC.

Di seguito il calendario completo delle amichevoli:

17 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs Rappresentativa Locale Valle d’Aosta

20 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs FC Paradiso (Promotion League, terza divisione svizzera)

24 luglio, ore 18:00 – Palermo FC vs Nuova Sondrio Calcio (Serie D)

27 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs AC Bra (Serie C)

30 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs FC Annecy (Ligue 2, seconda divisione francese)

Mister Inzaghi ha diramato la lista dei 25 convocati per il ritiro, includendo anche quattro giovani della formazione Primavera:

Convocati prima squadra:

Augello, Blin, Brunori, Ceccaroni, Corona, Cutrona, Desplanches, Di Bartolo, Di Francesco, Diakité, Gomes, Gomis, Le Douaron, Lund, Magnani, Peda, Pierozzi, Pohjanpalo, Ranocchia, Segre, Vasic.

Convocati Primavera:

Avena Pietro (2007, difensore), Brutto Valerio (2007, centrocampista), Nicolosi Ettore Karol (2006, difensore), Squillacioti Salvatore (2008, centrocampista).

Il raduno in Valle d’Aosta rappresenta un primo importante banco di prova per valutare la condizione atletica dei calciatori e iniziare a costruire l’identità tecnica della nuova gestione Inzaghi.

Per tutte le notizie, aggiornamenti e contenuti esclusivi dal ritiro di Châtillon, segui ilovepalermocalcio.com anche sui canali social ufficiali.