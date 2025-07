Palermo, si insiste per Palumbo del Modena: Di Mariano può entrare nell’operazione. Pescara su Desplanches

Movimenti in entrata e in uscita in casa Palermo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rosanero stanno cercando di sbloccare la trattativa per Antonio Palumbo, centrocampista classe ’96 attualmente in forza al Modena.

La volontà del club siciliano sarebbe quella di inserire Francesco Di Mariano come contropartita tecnica, per rendere l’operazione più agevole. L’ex Lecce, che nella passata stagione ha faticato a trovare continuità, potrebbe così rappresentare una pedina di scambio utile per arrivare al regista napoletano.

Nel frattempo, si guarda anche alla difesa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, tra i profili valutati c’è il giovane Lucchesi, mentre per il reparto dei centrali più esperti il nome in cima alla lista resta Mattia Bani, in uscita dal Genoa.

Capitolo uscite: su Sebastiano Desplanches si registra un forte interesse del Pescara, che sta provando a chiudere per il portiere classe 2003 in ottica prestito o cessione a titolo definitivo.

Il Palermo resta attivo sul mercato, con l’obiettivo di consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa già nella fase iniziale del ritiro a Châtillon.