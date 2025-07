Pisa, Corrado: «Inzaghi? Nessuna rottura, ma frase infelice. A Palermo troverà la sua ambizione»

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Alberto Gilardino, il direttore generale del Pisa, Giovanni Corrado, è tornato a parlare dell’addio di Filippo Inzaghi e delle parole pronunciate dal tecnico rosanero al momento del suo arrivo a Palermo.

Corrado ha voluto chiarire la posizione del club nerazzurro dopo le dichiarazioni di Inzaghi, che nel giorno della presentazione con il Palermo aveva fatto riferimento a presunte «situazioni poco chiare» nella sua precedente esperienza.

«Quando ho letto nella rassegna stampa di situazioni poco chiare, ci siamo chiesti quali fossero i problemi» – ha spiegato Corrado – «Negli ultimi otto anni non avevo mai sentito parlare di cose poco chiare relative al Pisa. La cosa che mi sono immaginato è che, nell’emozione di una presentazione, Pippo veniva da rapporti con le società complicati, tra esoneri e mancati pagamenti. Magari gli è rimasto il disco delle precedenti conferenze. Ma non era il nostro caso».

Il dirigente nerazzurro ha ribadito il rispetto e l’affetto nei confronti dell’allenatore: «Gli vogliamo bene. È stata una frase un po’ infelice per ciò che è stato il percorso e ciò che aveva detto lui pochi giorni prima. Sapevamo che aveva il sogno di vincere un’altra volta la B, ce l’aveva espresso più volte».

Corrado ha poi aggiunto: «Noi abbiamo trovato un accordo con il Palermo molto lineare. Credo che Pippo possa essere felice di inseguire la vittoria di un campionato di B, era la sua grande ambizione. Le garanzie che diamo sono quelle di un lavoro fatto in maniera molto lineare, faccio fatica a vedere cose poco chiare. Abbiamo letto che gli sono apparso, le abbiamo apprese con il sorriso».

A margine della conferenza, Corrado ha anche parlato di mercato: «Il mercato è lungo e non dobbiamo chiudere tutto in tre giorni. Ci servono giocatori e allenatori che rispondano a determinate caratteristiche. In questo momento, per ciò che cerchiamo, Birindelli non è il profilo adatto. Sul centro sportivo siamo soddisfatti, stimiamo 10-15 mesi per la conclusione. Più complessa la situazione legata allo stadio, è una corsa contro il tempo. Gli abbonamenti partiranno nei prossimi giorni».