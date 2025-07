Corriere dello Sport: “Palermo al via, dopo Gyasi tocca a Bani”

Il Palermo accelera sul mercato proprio in coincidenza con l’inizio della preparazione precampionato. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, i primi colpi imminenti sono Emmanuel Gyasi (31) e Antonio Palumbo (28), entrambi pronti a vestire rosanero. Dopo l’ufficialità di Tommaso Augello (30), arrivata nei giorni scorsi, il club del City Group è pronto a calare altre carte importanti con l’apertura del ritiro in Valle d’Aosta, al via oggi e in programma fino al 1° agosto.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, è fatta per Gyasi, in arrivo dall’Empoli: firmerà un biennale nelle prossime ore. In parallelo si lavora per chiudere anche l’operazione Palumbo, rallentata da tempi più lunghi del previsto ma comunque in fase avanzata. L’affare Elia, inizialmente previsto per quella zona di campo, è saltato, e Gyasi rappresenta l’alternativa già individuata.

Il direttore sportivo Carlo Osti, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, punta ad avere i primi rinforzi già a disposizione di mister Inzaghi. Sul fronte trattativa con il Modena, nonostante il no di Saric al trasferimento, si continua a lavorare: il Palermo propone Francesco Di Mariano (29) come contropartita tecnica, e c’è ottimismo per trovare una formula condivisa.

In difesa prosegue il pressing su Mattia Bani (31) del Genoa. I liguri, riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, non vorrebbero cedere il centrale, ma la volontà del giocatore – che ha già detto sì al Palermo – e un contratto in scadenza nel 2026 potrebbero indebolire la posizione del club rossoblù. Resta in piedi anche la pista Andrea Cistana (28), svincolato ma seguito anche da altre formazioni di B come il Venezia. Tra i giovani, il nome in evidenza è Lorenzo Lucchesi (22) della Fiorentina.

Capitolo uscite: Valerio Verre (31) è finito nel mirino del Pescara, che ha mostrato interesse anche per il portiere Sebastiano Desplanches (22). Intanto, è stata ufficializzata la conferma di Cristiano Del Grosso alla guida della Primavera.

Questa mattina il Palermo si è radunato a Saint Vincent: nel pomeriggio è previsto il primo allenamento allo stadio “E. Brunod” di Chatillon. Sono venticinque i convocati, con un solo volto nuovo (Augello) e quattro giovani della Primavera aggregati: i difensori Avena (2007) e Nicolosi (2006), i centrocampisti Brutto (2007) e Squillacioti (2008). I giocatori in attesa di trasferimento – Buttaro, Di Mariano, Insigne, Nikolaou, Saric e Verre – si alleneranno regolarmente a Palermo, nel rispetto dei regolamenti.