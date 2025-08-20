Giornale di Sicilia: “Palermo-Reggiana, in arrivo un nuovo bagno di passione”

Il Giornale di Sicilia, con l’analisi di Alessandro Arena, racconta l’entusiasmo che accompagna il Palermo verso il debutto in campionato contro la Reggiana. L’obiettivo del club è chiaro: replicare il clima vissuto nell’Anglo-Palermitan Trophy, quando il “Barbera” si trasformò in una bolgia di tifo e passione.

A guidare la chiamata alle armi ci ha pensato direttamente Filippo Inzaghi, che – come sottolinea Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia – ha commentato sul profilo Instagram ufficiale del club il post relativo alla vendita dei biglietti con un messaggio semplice ma incisivo: «Riempiamolo».

Via al campionato, Palermo-Reggiana: biglietti in vendita. Info e prezzi

I tagliandi sono disponibili da ieri su Vivaticket e nei punti convenzionati, e resteranno acquistabili fino a cinque minuti prima del calcio d’inizio. La vendita procede in parallelo con la chiusura della campagna abbonamenti. Non sono ancora stati diffusi dati ufficiali, ma, come riporta il Giornale di Sicilia, dal portale Vivaticket emerge che in diversi settori i biglietti residui siano già ridotti, segnale evidente della forte risposta dei tifosi rosanero nelle prime ore.

Come conclude Alessandro Arena, il Palermo si prepara dunque a un debutto che potrà contare non solo sull’organizzazione tecnica di Inzaghi, ma anche sulla spinta del pubblico, chiamato a riempire il “Barbera” per trasformare l’esordio contro la Reggiana in un nuovo bagno di passione.