Giornale di Sicilia: “Palermo verso la Reggiana. Le ultime dall’infermeria”

Il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Massimiliano Radicini, evidenzia come il Palermo si avvicini al debutto in campionato contro la Reggiana con il consueto mix di attese, dubbi di formazione e la consapevolezza che la sfida del “Barbera” possa fornire subito indicazioni importanti sul lavoro svolto durante il ritiro e la preparazione estiva.

Dopo le amichevoli precampionato e la sofferta qualificazione ai rigori in Coppa Italia contro la Cremonese, per i rosanero comincia la fase più impegnativa. Come ricorda Radicini sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi è chiamato a sciogliere nodi delicati legati agli infortuni e alle assenze. La situazione più complessa riguarda Peda, uscito malconcio dallo “Zini”: l’infortunio non è grave, ma la sua presenza contro la Reggiana resta in dubbio. L’eventuale forfait, unito a quello di Magnani, ridurrebbe drasticamente le opzioni in difesa.

In caso di emergenza, spiega ancora il Giornale di Sicilia, Inzaghi dovrebbe affidarsi quasi obbligatoriamente a una retroguardia a tre composta da Diakité, Bani e Ceccaroni, senza reali alternative a disposizione se non adattamenti. A centrocampo restano da valutare le condizioni di Claudio Gomes, fermatosi per un affaticamento muscolare, e di Federico Di Francesco, ancora ai box.

Non solo infermeria: come sottolinea Radicini, il debutto in campionato rappresenterà anche un test sulla tenuta mentale del gruppo. La vittoria di Cremona ai rigori ha dato morale, ma il torneo di Serie B impone ritmi più alti e avversari preparati. La Reggiana, squadra solida e ben organizzata, sarà già un ostacolo significativo.

Il Giornale di Sicilia rimarca che Inzaghi ha insistito molto sulla necessità di approcciare con concentrazione, evitando leggerezze che in una gara inaugurale possono pesare. La coppia d’attacco rosanero, capace di soli tre gol in precampionato ma considerata una delle più forti della categoria, dovrà accendere i motori se il Palermo vuole ambire alla Serie A.

Come conclude Massimiliano Radicini, la prima giornata non darà verdetti definitivi, ma offrirà un quadro più chiaro dell’identità della squadra. Per il Palermo sarà il momento di tradurre sul campo settimane di lavoro e confermare le proprie ambizioni.