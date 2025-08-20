Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi porta fortuna: il tecnico mai sconfitto all’esordio in Serie B”
Il Giornale di Sicilia, con l’analisi di Salvatore Orifici, sottolinea come il Palermo possa aggrapparsi al fattore Pippo Inzaghi in vista dell’inizio di campionato. I numeri, infatti, parlano chiaro: l’allenatore rosanero non ha mai perso alla prima giornata in Serie B, un ruolino che negli anni si è trasformato in talismano.
Dal Venezia al Pisa, passando per Benevento, Brescia e Reggina, Inzaghi ha sempre esordito con il piede giusto: due vittorie e tre pareggi, che hanno spesso rappresentato il preludio a stagioni importanti. Come ricorda Orifici sul Giornale di Sicilia, con il Venezia (2017/18) arrivò uno 0-0 con la Salernitana e la corsa fino ai play-off, interrotta proprio dal Palermo. Al Benevento (2019/20), altro pareggio all’esordio – 0-0 con il Pisa – ma stagione trionfale con la promozione in A. Al Brescia (2021/22) il debutto fu segnato dal successo 2-0 a Terni, preludio a un quinto posto, mentre con la Reggina (2022/23) il 3-1 alla Spal lanciò una stagione chiusa con i play-off. Infine, al Pisa (2023/24), il 2-2 con lo Spezia anticipò la promozione in Serie A dei toscani.
Il Giornale di Sicilia evidenzia come i numeri di Inzaghi contrastino con quelli del Palermo, meno brillanti all’esordio. Negli ultimi cinque debutti in Serie B, i rosanero hanno raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, senza però centrare gli obiettivi finali. Un dato in controtendenza se si guarda al 2017/18, quando la stagione iniziò con un successo per 2-0 sullo Spezia e proseguì fino alla finale play-off persa con il Frosinone.
Nell’era City Football Group, il bilancio è in equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La vittoria risale all’esordio con Corini in panchina contro il Perugia (2-0), mentre nel 2022/23 arrivò lo 0-0 di Bari con rigore fallito da Di Mariano. Lo scorso anno, invece, partenza negativa a Brescia (0-1) e stagione chiusa all’ottavo posto, con eliminazione ai play-off per mano della Juve Stabia.
Come conclude Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la statistica sorride a Inzaghi e offre al Palermo un segnale incoraggiante: il nuovo allenatore non ha mai perso alla prima in Serie B. Numeri che fanno sperare i tifosi in un debutto positivo sabato al “Barbera”.