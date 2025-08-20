Giornale di Sicilia: “Palermo, ufficialità vicine per Joronen e Veroli: Magnani resta un nodo aperto. Le ultime”

Il Giornale di Sicilia, attraverso la firma di Massimiliano Radicini, fa il punto sul mercato del Palermo, ormai vicino a definire due importanti operazioni in entrata. I colpi Jesse Joronen e Gabriele Veroli, già impostati nei giorni scorsi, sono attesi in città dopo aver sostenuto le visite mediche e, entro venerdì, completeranno l’iter burocratico per diventare ufficialmente nuovi giocatori rosanero.

Come ricorda Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, il portiere finlandese firmerà un contratto annuale, mentre il difensore mancino arriverà dal Cagliari con la formula del prestito e diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A. Due innesti che di fatto chiudono gran parte del lavoro in entrata, anche se la società rimane vigile su possibili opportunità, con il nome di Alessandro Vogliacco sempre sullo sfondo.

La questione più delicata resta però quella di Giangiacomo Magnani, la cui posizione sarà chiarita nel corso di questa settimana. Parallelamente, il Giornale di Sicilia sottolinea che l’attenzione della dirigenza si sta spostando anche sulle uscite: in bilico il futuro di Valerio Verre, legato da altri due anni di contratto ma al centro di un vero rebus, con possibili scenari anche all’estero.

Sul fronte cessioni, Radicini evidenzia che si è chiusa la trattativa per Dario Saric, destinato all’Antalyaspor in Turchia. Nel frattempo, Alessio Buttaro è finito nel mirino del Foggia, che ha manifestato un interesse concreto per il difensore cresciuto nel settore giovanile della Roma.

Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo si avvia dunque a chiudere la fase principale della campagna acquisti, con le firme imminenti di Joronen e Veroli, ma con ancora diversi nodi da sciogliere in uscita.