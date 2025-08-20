AIA, caos scelte: scoppiano i casi Ciampi e De Marco

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Edmondo Pinna, fotografa la vigilia di una stagione arbitrale che rischia di iniziare sotto il segno del caos. Secondo Pinna, l’AIA non ha dimostrato lungimiranza, smarrendo quell’equilibrio faticosamente raggiunto negli ultimi anni dopo stagioni di tensioni interne ed esterne.

Uno dei punti critici riguarda la posizione di Gianluca Rocchi, confermato designatore della CAN nonostante le pressioni per un avvicendamento. Come ricorda il Corriere dello Sport, il dirigente fiorentino affronterà il quinto anno consecutivo al vertice – un record negli ultimi vent’anni – ma lo farà “contro tutto e contro tutti”, avendo perso molti appoggi interni. In più, i problemi economici pesano: le sezioni hanno ricevuto solo l’87% del budget previsto e, mentre alcuni ruoli sono stati ridimensionati, la Figc ha respinto l’aumento richiesto per la CAN C guidata da Orsato.

Tra le spine principali, Pinna segnala il caso Ciampi. L’ex designatore di Serie C, rimosso per far spazio a Orsato, è stato inserito come vice a disposizione di Rocchi. Una scelta che, come spiega il Corriere dello Sport, crea conflitti d’interesse: Ciampi si troverebbe a giudicare il proprio presidente di sezione, Doveri, e al contempo il suo studio commercialista segue ben dodici tra arbitri, assistenti e VAR della CAN. Nonostante un parere favorevole del Collegio di Garanzia (Marchioni, Boschi, Pucci), la Figc ha espresso perplessità, ritenendo la situazione “non corretta”. La conseguenza, anticipa Pinna, sarà la rinuncia di Ciampi al ruolo di commercialista dei suoi assistiti.

Il Corriere dello Sport evidenzia poi il caso De Marco. L’AIA, a caccia di risorse, ha rinunciato al coordinamento arbitri-club, scaricando i costi su Lega e Figc. Dopo l’addio di Pinzani, che aveva svolto il ruolo per tre anni frenando polemiche e malumori, la scelta è ricaduta su Andrea De Marco. Ma, nota Pinna, le polemiche non si sono placate: la sua presenza in televisione come opinionista Mediaset, commentando episodi arbitrali di Coppa Italia, ha alimentato nuove discussioni sull’opportunità del doppio ruolo.

Come sottolinea Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, la sensazione è che l’equilibrio conquistato a fatica sia già stato compromesso e che la nuova stagione arbitrale parta tra tensioni, incertezze e malumori.