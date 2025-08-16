Cremonese-Palermo, De Marco: «Fallo di mano Bianchetti? Giusto non concedere rigore»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

Durante la trasmissione Sportmediaset, l’ex arbitro Andrea De Marco ha analizzato alla moviola l’episodio controverso che ha coinvolto il difensore Bianchetti e l’attaccante del Palermo Le Douaron, al centro di un presunto fallo di mano in area.

Ecco la spiegazione fornita da De Marco:

«C’è un doppio rimpallo tra i due calciatori, vediamo che il tiro del calciatore del Palermo rimpalla sul piede sinistro e non c’era neanche il pestone. Il braccio in un primo momento è largo, ma il calciatore cerca di respingerlo. Secondo me è corretta la decisione del VAR e dell’arbitro di non concedere il rigore al Palermo».

 

