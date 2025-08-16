Cremonese-Palermo, De Marco: «Fallo di mano Bianchetti? Giusto non concedere rigore»

Durante la trasmissione Sportmediaset, l’ex arbitro Andrea De Marco ha analizzato alla moviola l’episodio controverso che ha coinvolto il difensore Bianchetti e l’attaccante del Palermo Le Douaron, al centro di un presunto fallo di mano in area.

Ecco la spiegazione fornita da De Marco:

«C’è un doppio rimpallo tra i due calciatori, vediamo che il tiro del calciatore del Palermo rimpalla sul piede sinistro e non c’era neanche il pestone. Il braccio in un primo momento è largo, ma il calciatore cerca di respingerlo. Secondo me è corretta la decisione del VAR e dell’arbitro di non concedere il rigore al Palermo».