Corriere dello Sport: “Cesena, si ferma Jonathan Klinsmann”

Il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Massimo Boccucci, racconta la prima giornata da bianconero di Marco Olivieri. L’attaccante 26enne, reduce dallo svincolo con la Triestina e da una preparazione svolta in proprio, si è unito ieri per la prima volta al gruppo del Cesena a Villa Silvia, davanti a numerosi tifosi presenti all’allenamento a porte aperte. L’ufficialità del suo ingaggio, attesa da tempo, arriverà nelle prossime ore.

Boccucci segnala che in casa Cesena c’è invece apprensione per le condizioni di Jonathan Klinsmann. Il portiere ha rimediato una distorsione alla caviglia destra dopo un duro pestone subito da Nzola negli ultimi secondi della sfida di Coppa Italia contro il Pisa. Nulla di grave, precisa il Corriere dello Sport, ma lo staff medico sta lavorando intensamente con ghiaccio, riposo e palestra per recuperarlo in vista dell’anticipo di venerdì a Pescara.

Il capitano Andrea Ciofi, intervistato da Boccucci per il Corriere dello Sport, ha archiviato l’eliminazione dalla Coppa con ottimismo: «La prestazione è stata un crescendo rispetto a tutte le amichevoli iniziali. Ho visto tanti segnali positivi, soprattutto dai nuovi, che stanno entrando nei nostri meccanismi. Abbiamo bisogno di tempo per capirci, ma sono convinto che con il lavoro arriverà sempre più sintonia».

Sul piano tecnico, l’allenatore Michele Mignani ha ribadito che l’appuntamento di venerdì all’“Adriatico” sarà tutta un’altra storia. «Il campionato non è la Coppa Italia – ha dichiarato il tecnico – e le motivazioni di una squadra di B possono essere più alte rispetto a quelle di una formazione di Serie A». Mignani, come sottolinea Boccucci, cerca risposte soprattutto dai nuovi: da Ciervo e Frabotta sulle fasce, chiamati a confermare la condizione fisica, fino a Berti, provato con successo nel ruolo di regista.

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Massimo Boccucci, evidenzia come il Cesena stia entrando nella fase decisiva della preparazione: entusiasmo per l’arrivo di Olivieri, ma anche attesa per il recupero di Klinsmann e per i test che il campionato metterà subito sul cammino dei bianconeri.